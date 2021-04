Ennesima auto data alle fiamme, danni anche alla struttura esterna di un bar

Si tratta di una automobile in uso ad una associazione di volontariato

Ennesimo incendio notturno ai danni di autovetture.Questa notte un'automobile in uso all'associazione Guardie per l'ambiente è stata data alle fiamme. Il mezzo era parcheggiato in una traversa di Viale Vittorio Veneto a ridosso della copertura esterna di un bar che ha subito dei danni.Sul posto sono dovuti intervenire ben 3 pattuglie di Metronotte e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio quando però ormai le fiamme avevano divorato il veicolo. Saranno le indagini delle forze dell'ordine a fare luce sull'accaduto.