Ennesimo incidente sul viale della Rivoluzione

Ancora una volta l'incrocio tra la strada cosiddetta Rivoluzione e Viale della Torre diventa scenario di incidenti stradali.Nel primo pomeriggio di oggi, 23 giugno, un veicolo di un istituto di vigilanza privata e una automobile si sono scontrati.Fortunatamente tutte le persone coinvolte nell'incidente non hanno risentito in maniera seria dell'impatto anche se è intervenuta una ambulanza del 118 per alcune cure sul posto.Un fatto che, ben oltre il mero dato di cronaca, racconta la pericolosità di quell'incrocio.