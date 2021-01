Ennesimo rogo, brucia un'altra auto

Ancora un'automobile in fiamme, questa volta all'alba in una zona già interessata da un recente rogo. L'incendio ha interessato una BMW parcheggiata in viale Arno a ridosso della scuola elementare nei pressi di via Gravina.L'auto è stata avvolta dalle fiamme ed è servito l'intervento dei vigili del fuoco per sedare l'incendio. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Corato che indagano sull'accaduto.