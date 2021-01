Epifania con incendio, in fiamme automobile

Ancora un incendio notturno ai danni di autovetture.Nella notte dell'Epifania una Fiat Panda parcheggiata in via Calatafimi, nei pressi di via Ruvo, è stata avvolta dalle fiamme.Paura tra i residenti, spaventati dal fragore delle fiamme e dal timore che l'auto alimentata a gas potesse esplodere.L'incendio ha anche danneggiato un'altra vettura parcheggiata a ridosso.Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.