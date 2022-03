"Fame", un workshop per giovani cantautori di Puglia

È aperto l'avviso, destinato a giovani cantautori pugliesi, per la partecipazione al progetto "Fame - Innovative Model for Young Artists Cross Border Laboratory", promosso da Teatro Pubblico Pugliese e finanziato nell'ambito del Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro.Si tratta di un workshop destinato a cantautori pop, rock, trap tra i 18 e i 35 anni, che punta al rafforzamento delle competenze artistiche e digitali, che vedrà la creazione di un format video per la TV, nonché la produzione di un nuovo progetto musicale.Il workshop si completa con una serie di concerti: Medimex, Festival di Civitacampomarano (CB), Cinzella Festival, Festival di Podgorica (Montenegro), Tirana Capitale Europea dei Giovani 2022 .I conduttori sono :𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗢𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼𝗳𝗶𝗻𝗼 in arte 𝗥𝗲𝘃𝗲𝗿𝗲𝗻𝗱𝗼- produttore discografico, autore, compositore e musicista;𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗹𝗼 𝗘𝗿𝗿𝗶𝗰𝗼 - co-fondatore di Django Concerti;𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗖𝗶𝗰𝗶𝗿𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 - Attore, musicista, autore e regista.Il Teatro Pubblico Pugliese metterà a disposizione di ciascuno dei musicisti selezionati una "registration fee" di € 1.500,00 lordi.Per saperne di più e candidarti, clicca qui