In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto

Per celebrare i 373 anni della apparizione e i 73 anni della sua incoronazione canonica della, domenica 21 settembre, alle ore 19, verrà celebrata una. L'iniziativa è dell'attivistacon la moglie, entrambi devoti alla Madonna di Coromoto, assieme ad un gruppo di italovenezuelani residenti sul territorio pugliese.«Come di consueto, ogni anno realizziamo questo evento che ha per finalità quella di far conoscere la bella storia sull'apparizione della Madonna di Coromoto ai presenti durante la messa» è il pensiero di Gabriele e Zaza.La Madonna di Coromoto è venerata in Venezuela come patrona della nazione in seguito alle apparizioni mariane avvenute il 17 aprile 1652 in un luogo chiamato Coromoto. La Vergine apparve al cacicco (capo indigeno) Coromoto e alla sua famiglia, chiedendo loro di essere battezzati.La sua apparizione è legata a un'immagine realizzata su una pergamena di frammento di pelle di misura circa 2,5 cm per 2,0 cm, che è ancora oggi conservata e venerata nel Santuario Nazionale di Nostra Signora di Coromoto a Guanare: tale pergamena rappresenta una reliquia fondamentale del culto.