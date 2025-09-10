Pino Gabriele
Pino Gabriele
Religione

In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto

L'iniziativa è ad opera degli attivisti Pino Gabriele e Rosa Angela Zaza

Corato - mercoledì 10 settembre 2025
Per celebrare i 373 anni della apparizione e i 73 anni della sua incoronazione canonica della Madonna di Coromoto, patrona del Venezuela, domenica 21 settembre, alle ore 19, verrà celebrata una messa in Chiesa Matrice SS Maria Maggiore. L'iniziativa è dell'attivista Pino Gabriele con la moglie Rosa Angela Zaza, entrambi devoti alla Madonna di Coromoto, assieme ad un gruppo di italovenezuelani residenti sul territorio pugliese.

«Come di consueto, ogni anno realizziamo questo evento che ha per finalità quella di far conoscere la bella storia sull'apparizione della Madonna di Coromoto ai presenti durante la messa» è il pensiero di Gabriele e Zaza.

La Madonna di Coromoto è venerata in Venezuela come patrona della nazione in seguito alle apparizioni mariane avvenute il 17 aprile 1652 in un luogo chiamato Coromoto. La Vergine apparve al cacicco (capo indigeno) Coromoto e alla sua famiglia, chiedendo loro di essere battezzati.

La sua apparizione è legata a un'immagine realizzata su una pergamena di frammento di pelle di misura circa 2,5 cm per 2,0 cm, che è ancora oggi conservata e venerata nel Santuario Nazionale di Nostra Signora di Coromoto a Guanare: tale pergamena rappresenta una reliquia fondamentale del culto.
In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di CoromotoIn Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto
  • Chiesa Matrice
  • Madonna di Coromoto
In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028 "
10 settembre 2025 In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028"
Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro sugli obiettivi raggiunti dai volontari
10 settembre 2025 Servizio Civile Universale, a Corato l'incontro sugli obiettivi raggiunti dai volontari
Altri contenuti a tema
La Chiesa "S. Maria Maggiore" e' la chiesa coratina per ottenere l’indulgenza durante l'Anno Santo La Chiesa "S. Maria Maggiore" e' la chiesa coratina per ottenere l’indulgenza durante l'Anno Santo Domenica 29 dicembre, a Trani, nella Cattedrale,  la concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo per l'apertura diocesana dell’Anno Giubilare
Corato festeggia la patrona del Venezuela, “La Madonna di Coromoto” a 372 anni dalla sua apparizione Corato festeggia la patrona del Venezuela, “La Madonna di Coromoto” a 372 anni dalla sua apparizione Le celebrazioni si terranno il 15 settembre alle 12 nella chiesa Matrice
A Margherita di Savoia partita di calcio tra il presbiterio diocesano e  i dipenedenti Oasi di Nazareth A Margherita di Savoia partita di calcio tra il presbiterio diocesano e  i dipenedenti Oasi di Nazareth Unico sacerdote coratino nella rappresentativa diocesana Don Giuseppe Lobascio
Corato e Spoleto unite “nel nome di Maria” Corato e Spoleto unite “nel nome di Maria” Sottoscritto il gemellaggio artistico tra “Archeoclub d’Italia padre Emilio D’Angelo” sede di Corato e l’associazione “Spoleto nel Cuore”
Festa di San Cataldo, gli appuntamenti religiosi Festa di San Cataldo, gli appuntamenti religiosi Domenica la solenne processione del busto argenteo del Patrono per le vie della città
Domenica la solennità dell'Assunzione, gli appuntamenti a Corato Domenica la solennità dell'Assunzione, gli appuntamenti a Corato Veglia di preghiera e celebrazione in Chiesa matrice promosse dal movimento di spiritualità "Vivere in"
Veglia di preghiera in occasione della Pentecoste Veglia di preghiera in occasione della Pentecoste Promossa dal movimento di spiritualità "Vivere in", sarà presieduta da don Peppino Lobascio
Conferenza "La Sindone. Indagine su un mistero" in chiesa matrice Conferenza "La Sindone. Indagine su un mistero" in chiesa matrice Relazionerà l'esperta Emanuela Marinelli
Movimento Federalista Europeo, la sezione “Antonio Megalizzi” di Corato al Seminario Nazionale di Ventotene
9 settembre 2025 Movimento Federalista Europeo, la sezione “Antonio Megalizzi” di Corato al Seminario Nazionale di Ventotene
La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp "
9 settembre 2025 La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp"
Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio
9 settembre 2025 Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio
“Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice
9 settembre 2025 “Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
8 settembre 2025 “Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
SuperEnalotto, a Corato centrato il "5 " per quasi 18mila euro
8 settembre 2025 SuperEnalotto, a Corato centrato il "5" per quasi 18mila euro
Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera
8 settembre 2025 Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera
Centro Servizi per le Famiglie, a Corato il ciclo di incontri “Ripartiamo insieme”
8 settembre 2025 Centro Servizi per le Famiglie, a Corato il ciclo di incontri “Ripartiamo insieme”
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.