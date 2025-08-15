La Polizia di Stato
La Polizia di Stato
Cronaca

Ferragosto movimentato ladro seriale arrestato in flagranza

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per furti nei supermercati, è stato intercettato e bloccato dopo un breve inseguimento dagli agenti del commissariato

Corato - venerdì 15 agosto 2025 17.05
Nemmeno il giorno di Ferragosto ha fermato l'attività della volante del commissariato di Corato, che ha arrestato in flagranza di reato un giovane già noto per numerosi furti ai danni di supermercati della zona. Il ragazzo, con alle spalle almeno tre o quattro precedenti per episodi simili, è stato intercettato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un noto supermercato

Gli agenti, che lo conoscevano bene, lo hanno notato e insospettiti da alcuni movimenti.hanno deciso di seguirlo, hanno atteso il momento giusto per intervenire. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato fermato: aveva già con sé la merce sottratta, prontamente recuperata dai poliziotti.

L'arresto è stato eseguito senza incidenti, e il ragazzo è stato condotto in commissariato per gli accertamenti di rito.
Ancora una volta, la tempestività e la conoscenza del territorio da parte delle forze dell'ordine hanno permesso di sventare un furto e garantire sicurezza anche in un giorno festivo.
  • Polizia
  • Polizia di Stato Corato
Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato
15 agosto 2025 Ferragosto, apertura straordinaria dei centri di raccolta rifiuti a Corato
Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane
15 agosto 2025 Ferragosto, cimitero di Corato chiuso nelle ore pomeridiane
Altri contenuti a tema
Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale Minorenni in fuga alla vista degli agenti: identificato un giovane incensurato, mezzo risultato rubato
Con la task force "Alto Impatto" altri 196 identificati. Sanzioni per 10mila euro Con la task force "Alto Impatto" altri 196 identificati. Sanzioni per 10mila euro I dati dei controlli in città: ispezionati 106 veicoli, elevate 11 multe per violazioni al codice della strada e effettuate 5 perquisizioni personali
Deride la Polizia e scappa: la risposta delle Forze dell'Ordine Deride la Polizia e scappa: la risposta delle Forze dell'Ordine Sanzionato e sequestrato lo scooter del motociclista che aveva deriso gli agenti
Spaccio di cocaina, nei guai due donne: una arrestata, l'altra denunciata Spaccio di cocaina, nei guai due donne: una arrestata, l'altra denunciata Piazze dello spaccio al femminile a Corato: i poliziotti del Commissariato hanno recuperato numerose dosi di droga pronte per la vendita
Fuga in scooter rubato: due giovani abbandonano il mezzo Fuga in scooter rubato: due giovani abbandonano il mezzo Si sono poi dileguati a piedi nelle vie del centro storico
Quote rosa dello spaccio: due giovani fermate a Corato Quote rosa dello spaccio: due giovani fermate a Corato Operazioni distinte della Polizia di Stato portano al fermo di due ragazze coinvolte nel traffico di stupefacenti
Appuntamento dal medico per l'estorsione, 40enne incastrato e arrestato Appuntamento dal medico per l'estorsione, 40enne incastrato e arrestato L'uomo avrebbe tentato di ottenere una seconda tranche di denaro dopo aver incassato la prima. All'incontro, però, ha trovato i poliziotti
Controlli della Polizia a Corato: sequestrate cocaina e marijuana Controlli della Polizia a Corato: sequestrate cocaina e marijuana Il bilancio del Commissariato: 76 le persone identificate, 43 i veicoli controllati, 2 le contravvenzioni. Eseguite 3 perquisizioni
Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
14 agosto 2025 Corato rinnova la tradizione: si accendono le Barche di Santa Maria - FOTO
In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli " di Corato
14 agosto 2025 In corso pitturazione delle aule scolastiche e corridoi nel "Fornelli" di Corato
Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale
13 agosto 2025 Baby gang nel centro storico: ciclomotore rubato scoperto durante un controllo serale
San Cataldo "come uno studente Erasmus ", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato
13 agosto 2025 San Cataldo "come uno studente Erasmus", il messaggio del sindaco per la festa patronale di Corato
Questa sera l'accensione delle suggestive Barche di Santa Maria a Corato
13 agosto 2025 Questa sera l'accensione delle suggestive Barche di Santa Maria a Corato
Schianto tra due auto a Corato, un ferito soccorso dal 118
12 agosto 2025 Schianto tra due auto a Corato, un ferito soccorso dal 118
Il Comune di Corato finalista al Premio “PA OK!”
12 agosto 2025 Il Comune di Corato finalista al Premio “PA OK!”
Torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo
12 agosto 2025 Torna la grande festa patronale dedicata a San Cataldo
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.