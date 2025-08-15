Ferragosto movimentato ladro seriale arrestato in flagranza

Nemmeno il giorno di Ferragosto ha fermato l'attività della volante del commissariato di Corato, che ha arrestato in flagranza di reato un giovane già noto per numerosi furti ai danni di supermercati della zona. Il ragazzo, con alle spalle almeno tre o quattro precedenti per episodi simili, è stato intercettato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un noto supermercatoGli agenti, che lo conoscevano bene, lo hanno notato e insospettiti da alcuni movimenti.hanno deciso di seguirlo, hanno atteso il momento giusto per intervenire. Dopo un breve inseguimento, il giovane è stato fermato: aveva già con sé la merce sottratta, prontamente recuperata dai poliziotti.L'arresto è stato eseguito senza incidenti, e il ragazzo è stato condotto in commissariato per gli accertamenti di rito.Ancora una volta, la tempestività e la conoscenza del territorio da parte delle forze dell'ordine hanno permesso di sventare un furto e garantire sicurezza anche in un giorno festivo.