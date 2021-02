Ferrotramviaria, circolazione ferroviaria sospesa nel weekend

L'intera circolazione ferroviaria sulla tratta Bari-Barletta della Ferrotramviaria sarà sospesa nelle giornate di sabato 20 febbraio e domenica 21 febbraio.Lo comunica l'azienda di trasposti che avvisa i suoi viaggiatori che, per consentire lavori di potenziamento dell'infrastruttura, la circolazione ferroviaria sarà sostituita da autobus a partire dalle ore 14.00 del 20 febbraio, fino alle ore 24.00 del 21 febbraio.Conseguentemente, gli ultimi treni effettuati per la giornata di sabato 20 febbraio 2021 saranno ET91024 delle ore 13:15 in partenza da Bari e limitato a Ruvo, e ET91023 delle ore 12:52 in partenza da Corato con destinazione Bari.Tutte le corse soppresse saranno sostituite da autobus, i cui orari di partenza sono pubblicati sul sito dell'azienda.