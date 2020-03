Ferrotramviaria interrompe la circolazione ferroviaria

A partire dal 24 marzo e fino al 30 marzo 2020, ogni giorno a partire dal treno ET 91018 delle ore 11.27 e fino a fine servizio, Ferrotramviaria interrompe l'intera circolazione ferroviaria, garantendo la copertura delle corse mediante autobus sostitutivi.Nella fermata Europa i bus sostitutivi partiranno presso la rotonda alla fine di Viale Europa.Nella stazione di Aeroporto i bus sostitutivi partiranno presso il terminal degli arrivi all'interno dell'aeroportoNelle altre stazioni/fermate i bus sostitutivi partiranno fronte stazioneDomenica 29 marzo 2020 per l'intera giornata il servizio sarà svolto solo con gli autobus sostitutivi."Si invitano i viaggiatori, inoltre, in virtù della chiusura delle stazioni e delle fermate nella suddetta fascia oraria ad acquistare preventivamente i titoli di viaggio utilizzando i canali di vendita aziendali web e app" .