È entrata nel vivo, riscuotendo consensi ed apprezzamenti unanimi, la quarta edizione Festival GustoJazz, realizzato grazie al contributo del Comune di Corato e organizzato dall'associazione Culturale Art Promotion, sotto la direzione artistica diVenerdì 29 luglio, alle 20 è in programma l'inaugurazione del "Parco del gusto" al parco comunale Sant'Elia: previsti incontri, esposizione e degustazione di prodotti enogastronomici del territorio, con il coinvolgimento fattivo delle realtà produttive locali che saranno presenti con diversi stand.Testimonial della serata il noto Chef di origini tranesi Dino Perrone, che racconterà la sua esperienza, la conoscenza e la trasformazione delle materie prime. L'incontro consarà introdotto dall'assessore comunale allo sviluppo economico. Dialogherà con lo chef il presidente del Consorzio "Terre di Castel del Monte"A seguire, dalle 21:30, la cantantesi esibirà in un concerto (ingresso gratuito) del tour "No filter", accompagnata da(pianoforte),(contrabbasso) e(batteria)."No Filter" è il nuovo lavoro di Karima che con il suo quartetto propone un progetto senza filtri dove la sua musica, contaminazione di jazz e pop, si presenta in una rinnovata versione acustica, intima e ancor più espressiva.Dopo 6 anni Karima è tornata in studio per dare vita ad un nuovo progetto, realizzando brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con rispetto e amore per la musica e uno stile unico che la caratterizza inequivocabilmente. Il nuovo lavoro discografico "No Filter", uscito a maggio 2021, diviene così la sua nuova espressione musicale, naturalmente esplosiva, fatta di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz.