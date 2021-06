Fiamme a ridosso del centro di raccolta rifiuti

Un pericoloso incendio è divampato questo pomeriggio in uno dei terreni adiacenti al centro di raccolta rifiuti di via Castel del Monte.Le fiamme hanno avvolto un albero e delle sterpaglie e si sono avvicinate minacciose al centro rifiuti, rischiando di bruciare anche le casette in legno in dotazione all'Asipu.Momenti di concitazione e timore. Oltre al centro rifiuti, infatti, a ridosso di quel terreno c'è anche una azienda nella quale c'era il personale a lavoro.Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono giunti sul posto per sedare il rogo.Fortunatamente non si sono registrati grossi danni.