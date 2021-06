Fiamme a ridosso della ferrovia, a fuoco rifiuti e sterpaglie

Intervento dei vigili del fuoco in via Lago Baione

Una densa coltre di fumo e il fragore delle fiamme che avanzavano hanno rotto il silenzio in via Lago Baione, nei pressi della stazione ferroviaria ancora inattiva di Corato Sud.Due gli incendi, verosimilmente appiccati dolosamente, si sono sviluppati a breve distanza: l'uno proprio a ridosso della ferrovia, l'altro in una stradina sterrata.Le fiamme hanno divorato sterpaglie e spazzatura. Mentre si avvicinavano minacciose alla ferrovia sono intervenuti i vigili del fuoco per evitare che il rogo potesse espandersi ed avere gravi conseguenze.