Fiamme in Piazza Ospedale, a fuoco altre due auto nella notte

Ci risiamo. Il gennaio del 2021 nella città di Corato si caratterizza per il numero elevato di veicoli dati alle fiamme. Un triste fenomeno che ormai accompagna la città da molti anni e che ancora non è stato possibile debellare.Nella notte altre due automobili sono state date alle fiamme in Piazza Ospedale, a pochi passi da via Luigi Tarantini, strada teatro di un ulteriore incendio ai danni di autovetture non molte settimane fa.Le fiamme hanno avvolto una Bmw e una Ford Focus station wagon chi si trovavano parcheggiate a ridosso della piazza.Inevitabile l'intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto sedare il rogo e dei carabinieri per raccogliere gli elementi utili alle indagini.Continua dunque la piaga degli incendi ai danni degli autoveicoli. Nessuna zona della città è risparmiata dall'odioso fenomeno.