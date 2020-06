Fiamme in zona Oasi, intervento dei Vigili del Fuoco

Social Video 1 minuto Fiamme in zona Oasi, intervengono i pompieri

Con l'arrivo dell'estate si intensificano gli interventi per limitare i danni derivanti dagli incendi boschivi o di sterpaglie lungo le vie di campagna.Nella tarda serata di ieri, intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per sedare le fiamme sviluppatesi in zona Oasi di Nazareth.L'incendio, probabilmente di natura colposa, sarebbe scaturito da un mozzicone lanciato incautamente da un finestrino.Le sterpaglie hanno preso fuoco espandendo il rogo al punto da rendere necessario l'intervento dei pompieri che sono riusciti a contenere il problema e ad evitare che si propagasse ulteriormente.