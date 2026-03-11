Speciale
Fondazione SECA presenta "The man Jesus", lo spettacolo teatrale sulla vita di Gesù
In programma il 21 marzo al Polo Museale di Trani
Corato - mercoledì 11 marzo 2026 Sponsorizzato
Al Polo Museale di Trani, per la Rassegna Teatrale 2026 della Fondazione S.E.C.A., il 21 Marzo andrà in scena lo spettacolo "THE MAN JESUS", con Roberto Ciufoli, regia di Maurizio Panici e distribuzione Ergo Sum.
Per la prima volta in Italia, lo straordinario monologo di Matthew Hurt: THE MAN JESUS, un viaggio nella vita di Gesù attraverso gli occhi degli uomini e delle donne che lo circondavano. Prima della dimensione divina, il grande successo inglese mette al centro l'umanità del figlio di Dio e ci regala il ritratto di un uomo consapevole del proprio destino, attraversato dai dubbi, dalle paure e da scelte difficili.
Roberto Ciufoli si trasforma davanti agli occhi degli spettatori e interpreta un Gesù commovente, coraggioso e soprattutto umano.
Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.
Ticket posto assegnato € 20,00 + d.p. disponibili online o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.
Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
