Domenica 11 giugno si è svolto il primo evento del Forum dei Giovani del Comune di Corato. Tale evento, figlio indiscusso di un prolifico rapporto fra le diverse realtà locali, ha prodotto grande entusiasmo e partecipazione. Aderendo con spirito e passione a un programma iniziato il 9 del mese corrente possiamo dire di aver raggiunto l'obbiettivo: unire e condividere tramite la musica.Un caloroso ringraziamento, da parte dei Ragazzi del Forum, va quindi a tutte le realtà che collaborando e facendo rete ci hanno incluso nel programma dandoci la possibilità di promuovere una serata musicale all'interno della festa di quartiere intitolata FeliCittà. Quindi un grazie caloroso è al Centro Polivalente per Anziani Ermes e alla Coop. Soc. EOS, che tramite il coordinamento di Pina Acella e Paolo Torelli, hanno unito generazioni con la musica e con la passione comune del costruire qualcosa l'uno per l'alto. Un grazie va anche a tutte le associazioni ed enti che si sono fatti promotori della festa: Harambè, Onda d'Urto, PuliAmo Corato, Misericordia, Fratres, Associazione Francesco Tedone, Radicamenti, ArcheoClub, Amore a Quattro Zampe, Oasi2, Nati per Leggere di Puglia, Nati per la Musica di Puglia e grazie al patrocinio morale del Comune di Corato – Assessorato delegato alle politiche sociali. Un sentito e sincero ringraziamento è anche a tutti gli sponsor dell'evento e a tutti gli esercenti che con i loro contributi hanno permesso la realizzazione materiale dell'evento stesso.L'evento musicale di domenica tuttavia è stato reso possibile anche e soprattutto per merito e spirito di iniziativa di diversi Ragazzi del Forum, merito di ciò va ai presentatori della serata Niccolò Fiore e Alessandro Lamesta, a Luigi D'Introno referente per la comunicazione social, a Vincenzo Castiglia curatore della fotografia, a Stefano Mariano curatore del DJ Set e a tutti i ragazzi che si sono occupati dell'organizzazione contattando service, artisti e sponsor per la riuscita dell'evento, quindi un grazie caloroso è a Gianluca Grilli, Gianluca Cannillo, Eleonora e Giorgia De Luca, Paolo Strippoli, Nicola Quinto, Leonardo Diaferia, Antonio Bucci, Michele Vangi e a tutti i ragazzi del Forum che con idee e proposte hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, anche per merito del coordinamento della Presidente Miriana Balducci e del Vicepresidente Vincenzo Catalano.Così si apre l'estate del Forum dei Giovani, questo è solo l'inizio!