Forum dei Giovani di Corato, 116 le domande accolte

Sette le istanze pervenute fuori dal termine di scadenza del bando che saranno inserite nei successivi aggiornamenti dell'Assemblea del Forum dei Giovani.

Sul sito del Comune di Corato, quindi, al link https://bit.ly/ForumGiovaniCorato, è stato pubblicato l'elenco dei giovani risultati ammessi all'assemblea del Forum dei Giovani.

"Finita l'istruttoria delle iscrizioni pervenute non posso che essere felice del grandissimo riscontro ricevuto dai giovani della mia Città. È evidente il loro desiderio di emancipazione dalle vecchie logiche della piaggeria e della strumentalizzazione. È evidente il desiderio di partecipazione. Non saranno delusi. Ringrazio la consigliera delegata al Forum dei giovani, Antonella De Benedittis, per la collaborazione fruttuosa e gioiosa. Ringrazio l'ufficio e il dirigente avv. Giuseppe Sciscioli per l'impegno e l'attenzione dimostrati nel dar seguito alla volontà politica indicatagli". - Dichiara l'Assessora alle Politiche Giovanili, Luisa Addario -

" In ogni viaggio l importante non è solo la meta ma la strada, il percorso che fai: siamo arrivati alla costituzione del forum con un percorso che ha coinvolto tanti ragazze e ragazzi, nelle modalità e sui temi più diversi. Alcuni di loro hanno scelto di iscriversi al Forum, altri lo faranno quando il forum sarà attivo, altri non lo faranno mai: il forum è un'occasione per prendere parola e "fare", non l'unica modalità per farlo, ovviamente. Iscriversi è un passaggio difficile nella nostra società liquida: questa fatica l'ho avvertita tutta, insieme al desidero forte di esserci, di destrutturare stigmi e pregiudizi, di costruire una realtà (credo sia troppo dire una comunità) liberante. Questo è il cammino, questa è la strada avviata: anche per me è stato bello, faticoso e liberante muovere questi passi con i ragazzi e le ragazze di questa nostra città e con l'assessora Luisa Addario con cui subito c'è stata una bella sintonia." - Aggiunge la Consigliera con delega al Forum dei Giovani, Antonella De Benedittis.

A seguito dell'Avviso Pubblico, pubblicato lo scorso 13 ottobre sul sito istituzionale del Comune di Corato, per raccogliere le adesioni al Forum dei Giovani da parte dei ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni, sono pervenute al protocollo generale dell'Ente 144 domande di cui, 21 ritenute non ammissibili a seguito della verifica, da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione.