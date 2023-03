Forum dei Giovani, il 27 marzo la seconda assemblea

Con l'assemblea tenutasi il 10 marzo c.a. presso la Sala Consiliare del Comune di Corato si è avviato un percorso tutto giovanile per la creazione, a guida autonoma e indipendente, del Forum Giovani. In questi pochi giorni, considerando le minimo dieci giornate di preavviso per convocare l'assemblea, il gruppo esecutivo, sotto la guida della Presidente Miriana Balducci, si è mobilitato celermente per convocare nel minor tempo possibile il Forum nella sua prima assemblea autogestita e di carattere operativo.In questo nuovo incontro assembleare, nel quale si affermerà il sentimento di indipendenza della forza giovanile locale, verranno a delinearsi gli obbiettivi politici, ovvero quelle tematiche su cui volgere con maggiore attenzione lo sguardo quindi gli investimenti di risorse, come raccomandato dall'Art. 2 del Regolamento del Forum Giovani. Oltre ciò saranno trattate tematiche fondamentali per lo sviluppo e l'essenza indipendente dello stesso Forum. Due le questioni principali a tal proposito: in primo luogo la tematica dell'individuazione della sede, che stando all'art. 11 del Regolamento del Forum Giovani deve essere garantita tramite delibera di Giunta Comunale, si legge nell'articolo: «Per lo svolgimento delle riunioni degli Organi e del suo funzionamento il Forum dei Giovani usufruisce di locali e mezzi messi a disposizione dal Comune. La sede è stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale». In secondo luogo l'individuazione delle risorse, di cui si legge nell'art. 12 del medesimo regolamento: «Per il suo funzionamento, ogni anno, il Forum dei Giovani dispone di un apposito stanziamento previsto nel Bilancio del Comune da riportare nel PEG, Istruzione Pubblica, settore Politiche Giovanili».Per rispondere a questi ed altri fondamentali interrogativi è stata invitata, in questa prima assemblea, l'avv. Luisa Addario, Assessore alla Città Internazionale e Cultura Giovanile, parte politica di riferimento per la materia delle Politiche Giovanili locali.L'assemblea si terrà il 27 marzo c.a. in Sala Consiliare alle ore 18:00 in prima convocazione e 19:00 in seconda convocazione. Ricordando che tutti possono assistere all'assemblea, come stabilito da Art. 6 c. 7 Reg. F.G.: «Le riunioni dell'Assemblea sono pubbliche; il diritto di voto e di parola è riservato ai solo iscritti».Forum Giovani Corato