Fumo da una mansarda, paura in via Dante

L'allarme è partito quando da una mansarda si è visto sprigionare del fumo.Era il segno di un principio di incendio che stava interessando un immobile situato nella centralissima via Dante.Intorno alle 10.30 sono stati dunque allertati i vigili del fuoco che in breve tempo sono arrivati sul posto. Per motivi di sicurezza si è reso indispensabile che le persone presenti lasciassero l'immobile. I vigili del fuoco sono attualmente impegnati per i controlli sulla struttura e per sedare il principio di incendio.Molto spavento da parte dei residenti ma la situazione sembrerebbe essere già sotto controllo.