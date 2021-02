Furto di elettrodomestici a Corato: arrestati due romeni a Terlizzi

È andato male ai duearrestati nella notte fra il 4 e il 5 febbraio trae la frazione terlizzese di, con l'accusa di furto aggravato, il tentativo di rubare due forni ad incasso e una cappa per cucina da un deposito lungo la, in territorio di Corato.Il colpo, infatti, è stato mandato all'aria dall'intervento di una pattuglia dellache, durante un'ispezione al perimetro esterno della struttura, dopo aver notato i movimenti sospetti nelle pertinenze del capannone, in via Polvere delle Rose, ha sorpreso all'esterno due uomini, intenti a caricare alcuni elettrodomestici all'interno di un'utilitaria, asportati dall'esercizio commerciale dove si erano furtivamente introdotti dopo aver forzato una porta antipanico.I vigilantes sono arrivati quando i ladri avevano ormai caricato sulla vettura utilizzata per raggiungere il luogo del delitto già. Un intervento inaspettato tanto che i ladri, accortisi della presenza degli uomini dell'istituto di Ruvo di Puglia, hanno abbandonato al suolo parte della refurtiva e si sono dati alla fuga, imboccando la strada provinciale 231 in direzione Bari e cercando di far perdere le proprie tracce.Tenendosi a debita distanza, la pattuglia dellaha inseguito i banditi, comunicando l'esatta posizione ai, giunti a supporto in pochissimo tempo. I militari della, avvisati dell'accaduto e in costante contatto con il personale tramite la centrale operativa di Molfetta, hanno monitorato il percorso che i due stavano facendo, intercettando la loro auto lungo la strada provinciale 231 all'altezza della frazione di Sovereto, a Terlizzi.Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccare il veicolo in fuga, mentre i ladri, compresa l'impossibilità di fuga, hanno arrestato la propria corsa: all'interno dell'autovettura, a seguito di una perquisizione, sono stati rinvenutiedche i due soggetti, condotti presso lae dichiarati in stato d'arresto con l'accusa di furto aggravato, avevano appena trafugato dal mobilificio.Il materiale rinvenuto è stato restituito al legittimo proprietario, mentre i, dapprima trasferiti presso la casa circondariale di Trani, dopo la convalida dell'arresto, entrambi sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari, a disposizione dell'