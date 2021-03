Giovane coratina lievemente ferita in un incidente

Una giovane di Corato è rimasta ferita - e ha dovuto far ricorso alle cure ospedaliere - a seguito dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 marzo sulla strada provinciale 85 che collega Bisceglie a Corato e Ruvo.Tre i mezzi coinvolti nel sinistro: una Ford Focus, con a bordo il solo conducente (un uomo di Bisceglie), nel corso della manovra di uscita da una stradina dell'agro è entrata in collisione con una Fiat Panda sulla quale viaggiavano due coratini (un 29enne e una 26enne). L'impatto ha investito anche un mezzo commerciale fermo sulla stessa stradina di campagna.Un'ambulanza del SerCorato è intervenuta per soccorrere la ragazza, che ha riportato solo lievi ferite. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Bisceglie.