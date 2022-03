«Apprendiamo, attraverso canali social, che il consigliera comunale Antonella De Benedittis ha firmato la delega per riattivare il Forum dei giovani, curandone i rapporti. Noi Giovani Dem ci siamo spesi fin dalla costituzione del nostro soggetto poltico per l'attivazione, andando incontro all'amministrazione con mano tesa affinché si potesse veramente ricreare, insieme, quella piattaforma che consente una effettiva partecipazione». È il contenuto di una nota diffusa dai rappresentanti coratini dei, l'organizzazione giovanile che fa capo al Pd.«Come abbiamo dimostrato più volte, nutriamo profondo rispetto per le istituzioni e non vogliamo perdere l'occasione di migliorare, nei fatti, la nostra città. Siamo pronti, come abbiamo ribadito a più riprese, a sederci ad un tavolo per discutere, nel merito, di quello che c'è da fare per risollevare quel meccanismo politico-amministrativo che possa rimettere al centro il rilancio culturale tramite le politiche giovanili» hanno aggiunto, formulando gli auguri di buon lavoro ad Antonella De Benedittis e offrendo la disponibilità «a collaborare per ricostituire questo importante strumento di democrazia».