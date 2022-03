Giovani Democratici, nella sede di Corato il primo congresso in presenza

La sezione di Corato dei Giovani Democratici si rinnova ed apre le sue porte ai giovani coratini.In qualità di Giovani Democratici, ma prima ancora di giovani, abbiamo un ruolo importante in questa lotta appassionata verso una realtà migliore. Ci siamo sempre impegnati, partecipando attivamente alla vita politica.Siamo certi di dover dare un contributo importante nel determinare nuove prospettive e una nuova visione del domani, del resto abbiamo il diritto di scegliere il nostro futuro.È per questo che, giovedì 3 marzo , dalle ore 18.30 ci sarà il nostro primo congresso in presenza. Si terrà nella sede delle nostre innumerevoli riunioni: la sede del PD Corato in Largo Plebiscito 43. Scriveremo una nuova pagina della nostra giovanile.Il nostro circolo si ripromette di essere nucleo di riferimento per tutti i giovani che vogliono avvicinarsi alla politica ed essere forza propulsiva, non solo per il Partito Democratico, ma anche per l'Amministrazione Comunale.