Gli studenti dell’IPC Tandoi a lezione su come contrastare e prevenire la violenza di genere

Nei giorni scorsi, alcune classi dell'Istituto Professionale "Tandoi" di Corato hanno incontrato il dott. Giovanni Lucio Vaira, Sostituto Procuratore del Tribunale di Trani, e il maresciallo Chiara Lobaccaro, per affrontare un tema di drammatica attualità alla alla luce dei numerosi e inaccettabili casi di femminicidio che continuano a verificarsi: come prevenire e contrastare la violenza di genere.Un evento importante che ha sensibilizzato ragazzi e ragazze sia sull'importanza di riconoscere in tempo i segnali di una relazione tossica, che può tradursi in femminicidio, sia sulla necessità di denunciare gli atteggiamenti morbosi e ossessivi, che limitano la libertà altrui, e i maltrattamenti subiti dal partner alle forze dell'ordine, in modo da prevenire gesti estremi e irreversibili."La violenza di genere è una piaga sociale che coinvolge tutti noi e richiede una risposta ferma e consapevole - Ha dichiarato il Dirigente scolastico, prof. Francesco Catalano -. Per promuovere una cultura di rispetto, legalità ed etica, la nostra scuola ha avuto l'onore di ospitare un incontro di alto valore formativo con rappresentanti autorevoli della giustizia, che, spaziando da prospettive legali a esperienze concrete, hanno offerto alla platea attenta e partecipe un'analisi giuridica sulle misure di prevenzione e persecuzione dei reati legati alla violenza contro le donne".L'incontro è stata occasione anche per riflettere su come creare un'uguaglianza civile, nella quale uomini e donne vivono relazioni non basate su stereotipi di genere e sopraffazioni, spesso frutto di una mascolinità tossica, ma all'insegna del rispetto reciproco.Partendo dai dati Istat, il dott. Vaira ha illustrato quali siano le dinamiche sociali e culturali che alimentano la violenza di genere e sui possibili sviluppi di una reiterata accettazione di comportamenti aggressivi e violenti, non conformi al vero significato di "relazione".Prevenire la violenza di genere significa intervenire sulle cause profonde, come stereotipi di genere, modelli culturali tossici e dinamiche relazionali distorte. La scuola e la cultura hanno un ruolo cruciale nel contrastare e, idealmente, eliminare la violenza di genere. Attraverso l'educazione e la diffusione di valori culturali positivi, è possibile, infatti, costruire una società più giusta e rispettosa delle differenze.La battaglia contro la violenza di genere richiede il contributo di tutti: istituzioni, scuole, famiglie e cittadini. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo costruire una società fondata sulla parità, sul rispetto e sulla giustizia.