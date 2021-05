Grave incidente nella notte, auto finisce fuori strada

Un secondo grave incidente stradale si è verificato sulle strade di Corato nella giornata di ieri. Il sinistro si è verificato nella tarda serata sulla provinciale che collega Corato a Ruvo di Puglia.Un giovane alla guida di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell'auto terminando la sua corsa nei terreni circostanti. L'impatto è stato molto violento è l'auto è terminata contro gli alberi. Il giovane, un ventenne di Ruvo di Puglia, è stato condotto in ospedale a causa delle ferie riportate.Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per consentire il soccorso al ragazzo di cui al momento non si conoscono le condizioni di salute.