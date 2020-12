Grave incidente sulla A14, coinvolto autotrasportatore di Corato

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì sulla A14 in direzione nord nella galleria "Grottammare". Nel sinistro, come riferito dall'edizione online de "Il Resto del Carlino" è rimasto coinvolto il conducente di un camion tre assi, un 47enne di Corato.Probabilmente a causa di un colpo di sonno o di una distrazione l'autotrasportatore, nell'entrare in galleria, ha urtato il cordolo all'ingresso del tunnel finendo contro la parete.A seguito dell'impatto il camion ha perso decine di bancali di generi alimentari destinati al mercato del nord Italia.L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. La corsia dell'autostrada, invece, è rimasta chiusa al traffico per oltre tre ore per consentire i rilievi e la rimozione del carico.