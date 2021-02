Grave incidente sulla Andria - Corato, una persona ferita

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 18, sulla strada provinciale 231 a cavallo tra i comuni di Andria e di Corato.Nel sinistro è rimasta coinvolta una ragazza di Corato.Per cause in via di accertamento la donna ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Nonostante il rocambolesco incidente, la ragazza non ha riportato gravi ferite. Si è reso comunque necessario l'intervento di una ambulanza della Misericordia di Andria.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri.