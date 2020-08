Grave incidente sulla Corato - Andria, auto contro un albero di olivo

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le 14 di questo pomeriggio sulla strada provinciale 231 nel tratto che collega Andria a Corato in direzione Andria.Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo veicolo, una Fiat Panda, a bordo della quale viaggiava da solo un quarantenne di Corato che si stava recando ad Andria per lavoro.Per cause in via di accertamento da parte degli agenti di Polizia Locale di Trani (il sinistro infatti si è verificato nel breve tratto in territorio tranese, nei pressi della sala ricevimenti Villa Sant'Elia), l'auto è uscita fuori strada, ribaltandosi, e terminando la sua corsa contro un albero di olivo che si è spezzato.L'uomo alla guida dell'automobile è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 giunti sul posto e condotto in ospedale a Carbonara di Bari. Non si conoscono le sue condizioni.Sul posto i Carabinieri e una pattuglia delle Guardie Campestri di Corato giunta tempestivamente in ausilio.