incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura. <span>Foto Bit - Live </span>
incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura. Foto Bit - Live
Cronaca

Grave incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura

Sul posto i soccorritori del 118 e Polizia Locale di Ruvo di Puglia e di Corato

Corato - giovedì 16 ottobre 2025 10.00
Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 15 ottobre, sulla strada provinciale 238 tra Corato e Altamura. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro avrebbe coinvolto in un impatto frontale due veicoli.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Ruvo di Puglia e di Corato, impegnate nella messa in sicurezza dell'area e nel ripristino della viabilità. Presenti anche quattro ambulanze del 118 per prestare soccorso. A causa dell'incidente si sono registrate lunghe code e rallentamenti.

  • Incidente
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
16 ottobre 2025 Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia
Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia»
16 ottobre 2025 Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia»
Altri contenuti a tema
Brutto incidente sulla SP 231 Brutto incidente sulla SP 231 Una Panda ed un furgone impattano all'uscita dalla complanare
Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno Strage treni, in appello confermata la sentenza: condanne per capostazione e capotreno Niente responsabilità di Ferrotramviaria e dei suoi dirigenti
Grida d’aiuto da una casa: due passanti eroici evitano il peggio Grida d’aiuto da una casa: due passanti eroici evitano il peggio Pronto intervento sull’estramurale angolo via Gravina: spengono il gas e chiamano i soccorsi. Sul posto Polizia Locale e 118
Incidente al sottopassaggio di via Trani: traffico bloccato e disagi alla viabilità Incidente al sottopassaggio di via Trani: traffico bloccato e disagi alla viabilità Nessun ferito, ma sottopassaggio chiuso e intervento della Polizia Locale
Morto sul lavoro a Corato: per l'operaio di una azienda di tendaggi fatale una caduta Morto sul lavoro a Corato: per l'operaio di una azienda di tendaggi fatale una caduta È il 55enne coratino Pasquale Mastrototaro
Mamma e figlia investite da motociclo sull'extramurale a Corato: condizioni non gravi Mamma e figlia investite da motociclo sull'extramurale a Corato: condizioni non gravi Tragedia sfiorata ieri in viale Ettore Fieramosca: il conducente si è fermato per i soccorsi
Incidente in via Trani: una macchina finisce contro un palo Attualità Incidente in via Trani: una macchina finisce contro un palo Al momento sono in corso accertamenti, ci sarebbe un ferito lieve
Operaio colpito da una scarica elettrica a Corato: è fuori pericolo Operaio colpito da una scarica elettrica a Corato: è fuori pericolo La scossa questa mattina, durante i lavori ai pannelli fotovoltaici
Un anno dal sequestro, parla il gioielliere Giulio Tandoi: l’intervista per “Quarta Repubblica”
16 ottobre 2025 Un anno dal sequestro, parla il gioielliere Giulio Tandoi: l’intervista per “Quarta Repubblica”
Le nuove sfide delle aree interne Lions Club a Corato per un convegno sul rischio spopolamento
15 ottobre 2025 Le nuove sfide delle aree interne Lions Club a Corato per un convegno sul rischio spopolamento
Archeologia in gioco successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia
15 ottobre 2025 Archeologia in gioco successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
15 ottobre 2025 AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale igiene urbana. Le indicazioni
15 ottobre 2025 Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale igiene urbana. Le indicazioni
Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni "
15 ottobre 2025 Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni"
Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
14 ottobre 2025 Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
Basket e inclusione, obiettivo centrato a Corato per il Torneo "Quattro Torri "
14 ottobre 2025 Basket e inclusione, obiettivo centrato a Corato per il Torneo "Quattro Torri"
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.