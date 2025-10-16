Grave incidente sulla SP 238 tra Corato e Altamura

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 15 ottobre, sulla strada provinciale 238 tra Corato e Altamura. Secondo una prima ricostruzione, lo scontro avrebbe coinvolto in un impatto frontale due veicoli.Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Ruvo di Puglia e di Corato, impegnate nella messa in sicurezza dell'area e nel ripristino della viabilità. Presenti anche quattro ambulanze del 118 per prestare soccorso. A causa dell'incidente si sono registrate lunghe code e rallentamenti.