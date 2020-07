Grave incidente sulla Trani - Corato, tre feriti gravi. Le immagini dello schianto

Terribile incidente stradale sulla Trani - Corato. Il sinistro si è verificato intorno alle 18.30, con una dinamica rocambolesca, tutta da accertare. Lo scenario lascia senza parole.Nell'incidente sono rimaste coinvolte due moto, precipitate dal viadotto che si trova nei pressi dell'ingresso dell'autostrada in territorio di Trani.Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone, tutte di Trani, due delle quali sono state trasportate ad Andria. Il terzo ferito è stato trasportato a Barletta. Sono tutti in condizioni gravi.Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei vigili del fuoco per recuperare due di loro dai terreni sottostanti.Sul posto anche quattro ambulanze, un'automedica, polizia di Stato e locale, oltre ai carabinieri che stanno regolando il traffico momentaneamente bloccato.