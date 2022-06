Gué Pequeno in concerto a Corato

Gué Pequeno sarà a Corato, venerdì 22 luglio, per un concerto in programma al parco comunale di via Sant'Elia.Il rapper di origini milanesi si esibirà, secondo quanto diffuso sulle piattaforme di vendita dei biglietti Ticket one , a partire dalle ore 22 ma la serata avrà inizio già alle 20:30 con uno show dj Demodé.I tagliandi sono già disponibili al prezzo unico di 25 euro.L'evento risulta organizzato da Radio Italia Puglia srl.