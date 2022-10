I Carabinieri del Nas (nuceo antisofisticazione e sanità) di Bari, impegnati in servizi di controllo per la tutela della salute dei consumatori eseguiti su tutto il territorio nazionale, hanno scoperto e sequestrato 210 giocattoli risultati irregolari.Nel corso dell'attività ispettiva eseguita in un'azienda commerciale di, i militari hanno constatato la vendita di centinaia di zainetti a forma di pupazzi, di varie dimensioni, privi di marcatura CE e dell'etichettatura riportante le indicazioni previste dalla legge relative, tra l'altro, ai materiali utilizzati per produrli ed alle precauzioni d'uso.Tutto il materiale, del valore di più di 2.100 euro, è stato sottoposto a sequestro, mentre al titolare dell'attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro.