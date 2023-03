Il Comune di Corato celebra la Giornata Mondiale del Teatro: il video

Dal 1962, nella giornata di oggi, 27 marzo, in tutti i teatri del mondo, si celebra la Giornata Mondiale del Teatro.Una giornata di festa che, anche quest'anno, il Comune di Corato ha deciso di onorare realizzando un video messaggio in cui si dà lettura del Messaggio Internazionale, affidato, quest'anno a Samiha Ayoub, attrice egiziana, da oltre 50 anni impegnata nel teatro e nel cinema.Negli anni scorsi, la lettura del messaggio è stata affidata a Claudia Lerro e Tony Marzolla.In questa edizione Tony Marzolla passa il testimone di padrino del "mondo teatrale coratino" ad Adriana Gallo, attrice di Corato, nota sulla scena regionale e nazionale, tra le protagoniste de "Il tempo dei piccoli" dello scorso anno, con la direzione artistica di Bruno Soriato, a cura della compagnia Kuziba con cui Adriana è andata in scena il 5 febbraio, nella stagione di teatro ragazzi intitolata "Oltre i Confini" del Teatro Comunale di Corato ne "Il Castello di Barbablù".Nella realizzazione del video, affidata a Mirko Petrone, Adriana ha voluto rendere omaggio al nostro teatro partendo dalle vie del centro storico con la collaborazione di Gioele D'Imperio, 7 anni, allievo del corso di Teatro a cura di "Teatri Di.Versi" di Claudia Lerro, in un intreccio tra gioco e riflessione che rispecchia perfettamente le parole della Ayoub: "Vi parlo, oggi, non tanto per parlare e nemmeno per celebrare il Teatro, padre di tutte le arti, nella sua giornata internazionale. Piuttosto, voglio invitare tutti a metterci in piedi, mano nella mano, spalla contro spalla, come facciamo sui palcoscenici dei nostri teatri, per parlare a piena voce, affinché le nostre parole sveglino la coscienza del mondo intero. Che le nostre parole aiutino a ritrovare nel profondo di ognuno quella smarrita essenza degli esseri umani che ci fa liberi, tolleranti, affettuosi, solidali, gentili, accoglienti. Che le nostre parole aiutino a respingere l'odioso dilagare di brutalità, razzismo, conflitti sanguinosi, pensiero unico, estremismo".«La Giornata Mondiale del Teatro quest'anno giunta alla 61° edizione riveste per noi un'importanza strategica. È la necessaria conferma che il teatro riveste per la nostra politica culturale elemento e azione necessaria. Il teatro concepito non solo come semplice luogo di diffusione ma come presidio culturale di prossimità che permette di sviluppare un lavoro legato ad un ruolo non solo culturale ma civico in senso ampio. Ed è in questo solco che si è voluto affidare alla giovane e talentuosa Adriana Gallo il senso profondo dell'arte teatrale che riviene dal messaggio di quest'anno. Con lei e attraverso lo sguardo curioso e il sorriso contagioso del piccolo Gioele consegniamo il Teatro Comunale al nostro futuro». Ha dichiarato Beniamino Marcone, Assessore alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato