Il coratino Davide Piancone nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura BAT

Un incarico conferito dal Prefetto Silvana D’Agostino

Corato - venerdì 17 ottobre 2025 10.03 Comunicato Stampa
Si è insediato lunedì 13 ottobre il nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Barletta Andria Trani, Viceprefetto Aggiunto Davide Piancone. Il Prefetto Silvana D'Agostino gli ha conferito il prestigioso incarico in considerazione dell'apprezzata esperienza già svolta presso questa Sede, che ha offerto piena garanzia di ottimale collaborazione nella realizzazione degli obiettivi istituzionali.

Il Piancone vanta una consolidata esperienza maturata nell'ambito dell'Amministrazione dell'Interno. Ha prestato servizio, in precedenza, come funzionario presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari e, successivamente, in qualità di dirigente prefettizio, presso la Prefettura di Chieti, dove ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'Area III - Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio.

Con il suo arrivo, si completa una squadra coesa e affiatata, fondata su sincera stima reciproca, equilibrio e armonia, unita dalla comune volontà di operare con dedizione al servizio dell'interesse pubblico e della collettività provinciale. Il Prefetto D'Agostino ha rivolto al Piancone i più sentiti auguri di buon lavoro, esprimendo fiducia e apprezzamento per la professionalità e le competenze che metterà al servizio della Prefettura di Barletta-Andria-Trani.
