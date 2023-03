Il Forum dei Giovani si riunisce, ecco i primi spunti della giovane assise

Nella serata di ieri si è riunito per il primo consiglio ufficiale il nuovo Forum dei Giovani. I ragazzi, all'interno della Sala Consiliare del Comune di Corato hanno affrontato svariate tematiche e lanciato alcune proposte per la città.Dopo i saluti di Domenico Paganelli, ultimo presidente del Forum dei Giovani, l'assise guidata da Miriana Balducci ed Enzo Catalano, dopo la nomina dell'Ufficio di Segreteria, si è confrontata sui vari punti all'ordine del giorno:Aggiornamenti sulla dotazione di mail ufficiale e credenziali dei social;Raccolta delle proposte dell'Assemblea per l'organizzazione delle prime attività;- Nomina di Commissioni Speciali (Art. 8): Cultura, Lavoro, Sport, Comunicazione.- Olimpiadi dei Forum (proposto da Domenico Belmonte): luogo e data da individuare, ma probabilmente saranno a Benevento città o a Cusano. Per una durata di 3 giorni e a fine agosto ipoteticamente. Potremmo partecipare con il Forum di Ruvo e il Forum di Andria.- Renzo Piano (proposto da Annamaria Lamonica): evento da organizzare fra fine settembre e inizio ottobre. Passeggiata con Renzo Piano per le vie di Corato vecchia e dialogo sullo studio e sul lavoro nel mondo dell'Architettura e del Patrimonio Culturale locale (nel Chiostro o nel vecchio Mulino Casillo).- Festival delle Liberazioni II edizione: evento interurbano e interassociativo da organizzare a settembre. Proposta di cineforum con serata musicale (band emergenti o DJ set). Film sulle varie declinazioni di Libertà (confrontarsi con Nic Nocella e Pasquale Menduni).- La Scuola Possibile: evento sulla scuola e sulle sue infrastrutture locali attraverso lo sguardo dei documenti della Commissione Urbanistica di Corato e della Città Metropolitana di Bari.- Proposta per l'Estate Coratina.Varie ed Eventuali;- Sede Forum Giovani (Art. 11);- Risorse Forum Giovani (Art. 12);- Questione Forum Giovani Puglia.Notizia importante per il neonato (o rinato) Forum è che l'assessore Luisa Addario e l'Amministrazione stanno procendo ad una individuazione di una sede per il Forum, effettuando una verifica dei locali di proprietà dell'amministrazione sul catasto.Inoltre l'amministratore metterà al bilancio 15000€ per le attività del Forum. Somma al momento congelata per le già note problematiche che il comune sta affrontando sulla questione bilancio.«Siamo molto felici dell'andamento di questa prima assemblea - afferma la presidentessa Miriana Balducci - ma tantissimo c'è ancora da fare. Il Forum è stato fermo dieci anni e siamo in un momento di preliminare conoscenza reciproca e rodaggio. Oggi sono usciti già tanti spunti degni di nota che approfondiremo nelle prossime settimane».Gli fa eco il vice-presidente Enzo Catalano: «La riunione è stata brillante e proficua dal punto di vista dei contenuti. Tutti si sono spesi e sono intervenuti per il bene comune. Abbiamo intrapreso la strada giusta».