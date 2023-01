“Il fu Mattia Pascal” jazz di Giorgio Marchesi conquista il Teatro Comunale

Nella serata di ieri è arrivato anche a Corato lo spettacolo "Il fu Mattia Pascal", tratto dal celebre romanzo di Luigi Pirandello, con Giorgio Marchesi, nel ruolo di protagonista e regista (in questo ruolo affiancato da Simonetta Solder) e con le musiche scritte ed eseguite dal vivo dal maestro Raffaele Toninelli con il suo contrabbasso.Il pubblico ha accolto calorosamente lo spettacolo del noto attore: teatro sold out e spettatori euforici al termine della pièce. È stato impossibile non entrare sin da subito in sintonia e in empatia con la storia raccontata. Nonostante sia stato messo in scena un classico della letteratura, i due artisti sono stati capaci di ravvivarlo e attualizzarlo, complice anche la colonna sonora dalle melodie jazz che ha trasportato la sceneggiatura in una dimensione atemporale e onirica.Lo stesso Marchesi, infatti, dice che l'obiettivo era quello di allontanarsi dall'ideale plastico che si ha dei capolavori letterari, rappresentando un Mattia Pascal/Adriano Meis che fosse quanto più simile a noi: perso in una società oppressiva che ci richiede di essere, spesso, qualcuno che non siamo.Costumi e disegno luci sono altrettanto congeniali. Dapprima vestito di bianco per Mattia Pascal, poi con una giacca anni '90 per Adriano Meis, i costumi centrano e mostrano chiaramente le due anime dei personaggi e, dunque, le anime che – di fatto - coesistono nel protagonista. Un disegno luci straordinario ha reso tridimensionali e tangibili sulla scena tutti quei "monologhi indiretti liberi" che caratterizzano il personaggio nel romanzo e che fanno emergere il filo narrativo più filosofico.Anche se fisicamente non presenti sul palco, lo spettatore ha la possibilità di avere una vivida rappresentazione di tutte le altre persone/personaggi che si avvicendano nella vita di Mattia, grazie ad una spettacolare interpretazione di Giorgio Marchesi, capace di essere poliedrico nella costruzione delle diverse fisicità.Uno spettacolo dunque che ha confermato i consensi ottenuti in svariati teatri italiani e conferma la bontà del cartellone a cura del Teatro Pubblico Pugliese. Prossimo appuntamento martedì 31 gennaio, quando andrà in scena "Tanto Vale Divertirsi, con Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Leoci