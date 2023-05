Il Maggio dei Libri 2023 prosegue con "Rime dei desideri"

Nell'ambito del Maggio dei Libri, progetto promosso da Cepell (Centro per il Libro e la lettura) e sostenuto dall'Amministrazione Comunale, il Presidio del Libro di Corato propone "Rime dei desideri", un inno ai desideri dei bambini attraverso la lettura e la scrittura di rime.Una lettura corale di rime per gridare al mondo la voglia di pace, di giustizia, di un ambiente pulito, di crescere felici, come ogni bambino dovrebbe.Rime che danno voce ai desideri e ai sogni di tutti i bambini: da quelli più grandi come la pace, la solidarietà tra i popoli, il desiderio di verde, ai più piccoli e personali, ma non per questo meno sentiti.Un modo per coinvolgere dal un punto di vista bambino il nostro mondo, in modo semplice e con lo sguardo pulito, con tutti quei sogni e desideri che potrebbero renderlo migliore.Il laboratorio di lettura si concluderà con la realizzazione di un manifesto in rima per un futuro e per un mondo migliore.Laboratorio di lettura rivolto a bambini dai 6 ai 10 anniLunedì 22 maggio: Piazza Vittorio Emanueledalle ore 17.00 alle ore 19.00Sabato 27 maggio: Villa Comunaledalle ore 17.00 alle ore 19.00Lunedì 29 maggio: Fondazione Luigi e Maria de Benedittisdalle ore 17.00 alle ore 19.00In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno presso la Fondazione Luigi e Maria de Benedittis in via Imbriani, 35Incontri gratuiti a numero limitato.Prenotazione obbligatoria:presidiolibrocorato@libero.itL'iniziativa è promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.