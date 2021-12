In arrivo 5 milioni di euro per il recupero dell'ex liceo

A poche ore dall'arrivo del nuovo anno, il sindaco ha parlato ai concittadini attraverso i social network annunciando l'arrivo di fondi per la riqualificazione dell'ex liceo. Di seguito il testo del post."Corato chiude il suo 2021 con una buona notizia.Con decreto interministeriale del 30 dicembre sono stati individuati i comuni beneficiari del finanziamento da destinare ad interventi di rigenerazione urbana, nell'ambito del PNRR.Il comune di Corato ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro, contributo massimo attribuibile a comuni con popolazione fino a 50mila abitanti.L'intervento candidato riguarda la valorizzazione dell'ex liceo, sito su corso Garibaldi, nell'ottica di una rigenerazione urbana, tesa a rifunzionalizzare la città, in relazione ai bisogni del mondo giovanile che ha bisogno di avere opportunità e supporti.Abbiamo finalmente le risorse che ci serviranno a restituire alla città un immobile storico, che sarà destinato alla promozione del lavoro e della creatività giovanili.Nel frattempo, questa mattina, tre giovani neodipendenti comunali hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato.Con loro, siamo a 15 nuove assunzioni, fatte nel corso del 2021, a cui si aggiungono 19 agenti di Polizia locale assunti a tempo determinato e che oggi abbiamo prorogato.A tutto ciò si aggiungono i tre bandi di concorso, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre scorso e altri bandi sono in arrivo.Buon cenone di fine anno per chi lo fa.Un abbraccio particolare, invece, a chi è in solitudine.La condivido con voi, scrivendo questo post, nel silenzio del mio studio.Che la fiducia sia sempre nei nostri cuori e nelle nostre scelte. Auguri"