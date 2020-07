Incidente stradale nel brindisino, coinvolte tre persone di Corato

Tre persone di Corato sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale, verificatosi questa mattina sulla complanare sud della strada statale 7 Taranto - Brindisi in territorio di Mesagne.I tre coratini, che si trovavano probabilmente in zona per una giornata di mare, erano a bordo di una Fiat Idea che si è scontrata con una Fiat 126 condotta da un uomo di 80 anni di Mesagne.È l'anziano ad aver riportato la peggio nell'impatto. L''uomo è stato condotto in codice rosso nell'ospedale "Perrino" di Brindisi. Lievi ferite, invece, per gli occupanti della Fiat Idea a loro volta soccorsi da operatori sanitari giunti sul posto. Per loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso dello stesso ospedale.Da accertare la dinamica del sinistro da parte della polizia locale di Mesagne che ha curato i rilievi. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e una volante della Polizia di Stato.