Incidente stradale su via Vecchia Canosa: soccorso anche un bambino

Si è verificato questa mattina intorno alle ore 12.30 uno scontro tra due auto, un Suv e una Fiat Panda, su via Vecchia Canosa, in territorio di Corato. Sul posto sono prontamente intervenute le Guardie campestri che hanno provveduto ad allertare il soccorso sanitario e la polizia municipale di Corato per i rilievi.Sul posto il 118 che ha prestato soccorso alle persone coinvolte, rimaste ferite ma in modo lieve, incluso un bambino che si trovava a bordo del Suv.