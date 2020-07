Incidente su via Castel del Monte, distrutta un'automobile

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 7 luglio, su via Castel del Monte, nei pressi di via Torre Palomba.Per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, un giovane alla guida di una Fiat Multipla ha perso il controllo del veicolo terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata.Nell'impatto l'auto è rimasta gravemente danneggiata. Non preoccupano invece le condizioni di salute della persone che era alla guida dell'automobile, comunque spaventata dall'accaduto e lievemente ferita.Sul posto, a sostegno dei vigili urbani, sono giunti alcuni operatori della Vigilanza Giurata e della Metronotte di Corato, mentre le operazioni di rimozione del veicolo dalla carreggiata sono state effettuate dal personale del soccorso stradale Scaringella.