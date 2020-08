Incidente su via Castel del Monte, traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato intorno a mezzogiorno su via Castel del Monte, direzione extraurbana appena oltre il ponte che conduce all'Oasi.Nel sinistro sono state coinvolte due automobili, una Peugeot e una Citroen. Entrambi i mezzi hanno riportato ingenti danni. Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti dei veicoli che sono rimasti tutti illesi.Inevitabile il rallentamento del traffico per consentire agli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto di effettuare tutti gli accertamenti.In ausilio è giunta anche una pattuglia della Metronotte.