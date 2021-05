Incidente sul lavoro alla stazione di Corato, ferito un operaio

Un operaio di una azienda che si occupa di manutenzioni per conto della Ferrotramviaria è rimasto ferito a seguito di un incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi.L'uomo, dipendente di una azienda esterna, sarebbe caduto da una scala mentre era intento a manutenere uno degli apparecchi per la videosorveglianza.A causa della rovinosa caduta l'uomo si è provocato delle ferite. Soccorso dagli operatori sanitari è stato condotto nell'ospedale di Andria per una consulenza neurologica. Le sue condizioni non sarebbero gravi.Sul posto gli uomini del commissariato di Polizia di Corato e gli operatori dello Spesal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per la valutazione di eventuali responsabilità.