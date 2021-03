Incidente sul lavoro, in ospedale operaio

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere all'interno di un appartamento del centro cittadino.Nell'incidente è rimasto coinvolto un operaio alle prese con i lavori di ristrutturazione dell'appartamento.L'uomo sarebbe caduto da un ballatoio e cadendo si sarebbe procurato delle ferite al capo. È stato soccorso dagli operatori sanitari e condotto nell'ospedale di Andria dove è stato sottoposto ad accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita.Sul posto sono giunti gli operatori dello Spesal che congiuntamente agli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corato hanno proceduto ai rilievi. Al momento il cantiere è stato posto sotto sequestro.