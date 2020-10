Auto finisce fuori strada sulla Corato-Bisceglie

Non sono ancora note le dinamiche dell'incidente accaduto questo pomeriggio, intorno alle 17.00, sulla Corato - Bisceglie.Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente dell'auto, precisamente una Opel Corsa, avrebbe perso il controllo della vettura finendo fuori strada.Cinque le persone a bordo dell'auto, tutti giovani poco più che ventenni.Subito allertati i soccorsi degli operatori del 118, giunti da Corato, Andria e Ruvo di Puglia per prestare assistenza ai passeggeri e condurli presso il nosocomio di Andria e il Policlinico di Bari.Sul posto sono intervenute le Guardie Campestri di Corato e gli agenti della Polizia Locale di Corato e Ruvo di Puglia per i rilievi del caso.