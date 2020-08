Incidente sulla Corato - Trani, auto finisce fuori strada

Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina intorno alle 11 sulla strada provinciale 231 Corato - Trani, a poche decine di metri dal ponte sull'autostrada.Due auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha provocato l'uscita di strada di una delle vetture, probabilmente per una mancata precedenza nelle uscite di servizio presenti su quel tratto.Sul posto la polizia locale di Trani per i rilievi: il traffico automobilistico in direzione Trani è rimasto rallentato