Incidente sulla provinciale Corato - Ruvo di Puglia

Un incidente stradale si è verificato questa sera poco prima delle 22 sulla strada provinciale che collega Corato a Ruvo di Puglia. Per cause in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine giunte sul posto, la conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada.La giovane automobilista è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118.Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a loro volta nelle operazioni di soccorso.