Incidente Trani Corato, a distanza di quattordici anni madre e figlio uniti nello stesso tragico destino

La comunità coratina si è svegliata sgomenta quest'oggi, per la perdita di una concittadina nell'incidente della scorsa notte tra Trani e Corato.Il destino poi certe volte, sembra voler acuire tale dolore, mettendo in gioco tragiche coincidenze. Era il 2009 quando tre giovani coratini, nel punto esatto dell'impatto di questa notte, persero la vita in un incidente d'auto. Una delle tre vittime dello schianto era proprio il figlio della signora deceduta quest'oggi, all'epoca ventunenne.Madre e figlio uniti dallo stesso triste destino, a quattordici anni l'uno dall'altro.