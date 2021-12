Infortuni sul lavoro e sicurezza, ne discute il Rotary Club di Corato

Molto frequentemente si sente parlare di infortuni mortali o gravi sul lavoro.L'INAIL dimostra con i numeri la drammaticità del problema. Le denunce d'infortunio sul lavoro presentate all'Istituto tra gennaio e ottobre sono state 448.110, un aumento del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre sono 1.017 gli infortuni con esito mortale.Domani14 dicembre alle ore 20:30, presso la sede del Club Rotary di Corato (Larghetto San Benedetto, 5), dopo i saluti del presidente Pasquale Tarricone, si parlerà, con Saverio Falco - dirigente medico Resp. U.O.S. SPeSAL Area Nord - Dipartimento di Prevenzione ASL BA, di infortunio sul lavoro e delle norme vigenti in materia.La partecipazione in presenza sarà garantita solo ad un numero ristretto di persone, in possesso della certificazione verde Covid-19 come da leggi vigenti.