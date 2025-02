Invito a Scuola

Una comunità scolastica brillante, una didattica esperienziale in fermento in quattro plessi accoglienti e all'avanguardia, connubio perfetto tra tradizione e innovazione, vocazione per l'inclusione e la sostenibilità.Un concept di scuola privilegiato e avveneristico, dove il tempo scuola è dilatato, TEMPO PIENO con mensa nell'infanzia e primaria (novità il tempo pieno anche al Tattoli), e TEMPO PROLUNGATO,unico in città, con mensa presso la De Gasperi, un tempo favorevole per vivere la scuola a tutto tondo, per un lifelong learning, un'apprendimento permanente significativo.Le scuole dell'infanzia Polivalente e Belvedere, con spazi curati open e indoor, con la passione per il bilinguismo, le attività performative, la pedagogia digitale e l'amore per la lettura.Le scuole primarie Tattoli e Via Gravina con fiori all'occhiello come il "Teatro piccolo", due biblioteche, l'orto e frutteto didattico, le Aule Natura, le palestre al coperto ed esterne, i laboratori informatico e Stem scientifico, le sale mensa, i percorsi sensoriali, l'Aula Snoezelen, la sala polifunzionale, lo sportello psicologico e le attività di bilinguismo;La scuola secondaria di I grado De Gasperi, dove la straordinarieta è ordinarietà, unica per varietà di offerta formativa- Tempo PROLUNGATO con mensa ( unico in città), 40 ore di intensa vita scolastica- Studio delle lingue INGLESE , FRANCESE, SPAGNOLO (unica in città)- INDIRIZZO MUSICALE (unico in città), 33 ore di cui 3 settimansli di strumento ( pianoforte, chitarra, tromba/trombone, percussioni)- CURVATURA SPORTIVA ( unica in città) con approfondimento delle specialità sportive come nuoto, equitazione, scacchi, bocce, polisport, coreutica.- CLASSROOMS e LABS all'avanguardia: informatico per una didattica digitale integrata e robotica, linguistico, Stem, strumentale, artistico, mensa.- lo studio del LATINO alla scoperta delle nostre preziose radici- PALESTRE in/ out door e campo da baskin- AUDITORIUM contenitore culturale superlativo per acustica e strumentazione, per performance teatrali, e coral-strumentali- La BIBLIOTECA, sorgente preziosa per lettori assetati di pagine da leggere e da gustare- adesione a PON, PNRR CO-TEACHING per una scuola smart, progettuale, aperta 12 mesi l'anno- CUORE E PASSIONE di UN TEAM di .DOCENTI specializzati speciali, e di una SQUADRA di COLLABORATORI SCOLASTICI e di ASSISTENTI AMMINISTRATIVI fantastici, che fanno FAMIGLIA, dedicando le proprie competenze, il tempo della laboriosità al più alto e nobile dei fini: in - segnare, lasciare il segno nei piccoli cittadini del futuro.